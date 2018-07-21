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Экс-участница «Дома-2» Анастасия Полетаева, отбыв наказание в тюрьме, вышла на свободу

Многие зрители телепроекта «Дом-2» помнят, как в прошлом году за решетку угодила бывшая избранница Александра Задойнова Анастасия Полетаева, которая работала в группе «черных риэлторов» бухгалтером.

Тогда сообщалось, что за короткий промежуток времени подельникам удалось заполучить значительную сумму денег, а экс-участница была едва ли не последней обвиняемой, не признавшей свою вину.

Экс-участница «Дома-2» Анастасия Полетаева, отбыв наказание в тюрьме, вышла на свободу


И хотя девушка надеялась избежать наказания, ее все-таки лишили свободы. Однако, буквально несколько дней назад стало известно, что отбыть срок ей удалось неполностью и спустя полтора года она вышла свободу.

Более того, в своем микроблоге Полетаева опубликовала фотографию после своего освобождения из тюрьмы, однако о своих дальнейших планах пока не рассказала.

Напомним, что Настя является далеко не первой участницей, угодившей за решетку. Так, несколько лет назад за махинации была арестована Анастасия Дашко, а также выпущен Сергей Сичкар.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:23
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