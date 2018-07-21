Экс-участница «Дома-2» Анастасия Полетаева, отбыв наказание в тюрьме, вышла на свободу

Тогда сообщалось, что за короткий промежуток времени подельникам удалось заполучить значительную сумму денег, а экс-участница была едва ли не последней обвиняемой, не признавшей свою вину.И хотя девушка надеялась избежать наказания, ее все-таки лишили свободы. Однако, буквально несколько дней назад стало известно, что отбыть срок ей удалось неполностью и спустя полтора года она вышла свободу.Более того, в своем микроблоге Полетаева опубликовала фотографию после своего освобождения из тюрьмы, однако о своих дальнейших планах пока не рассказала.Напомним, что Настя является далеко не первой участницей, угодившей за решетку. Так, несколько лет назад за махинации была арестована Анастасия Дашко, а также выпущен Сергей Сичкар.