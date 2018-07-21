Радиактивные изотопы от «Фукусимы» обнаружены в калифорнийском вине

Специалисты французского Национального центра научных исследований (CNRS) провели комплексное изучение красных и розовых вин, произведенных в Калифорнии из винограда урожая 2009-2012 годов. Продукт 2011 года выпуска показал наличие цезия-137. Как известно, этот изотоп образуется в результате деления ядер в реакторах и мог попасть в атмосферу после аварии на «Фукусиме».Исследователи поспешили признать, что наличие следов цезия-137 не сделало калифорнийское вино опасным для потребителя. Дело в том, что пока радиоактивное облако дошло из Японии до американского побережья, уровень радиации значительно снизился.Вино с радиоактивными изотопами было признано безопасным, поскольку уровень радиации в вине был ниже природного радиационного фона. Но факт остается фактом: авария на «Фукусиме» не прошла бесследно даже для благородного напитка из солнечной Калифорнии.