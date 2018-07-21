«GM-АВТОВАЗ» сделал до конца лета Chevrolet Niva доступнее на 30 000 рублей

Спецпредложение в силу вступает 23 июля. Акция завершится 31 августа. Под программу в данном случае попадают вариации GL и LE+. Раньше сообщалось касательно снижения в РФ реализаций модели Chevrolet Niva. Жители России за первые 6 месяцев этого года купили 14 203 авто (минус 2%). Несколько раз производитель сталкивался с нехваткой требуемых комплектующих вследствие их недопоставки. В данном случае приходилось останавливать выпуск Chevrolet Niva. Однако это не вызвало в итоге проблем с реализацией моделей, потому что у дилеров имелось достаточно запасов авто на складах.Недавно сообщали, что «GM-АВТОВАЗ» опять остановит производство версии Chevrolet Niva вследствие летних каникул на СП. Сотрудники уходят на 3 недели в корпоративный отпуск. Начнётся он 23 июля, а закончится 13 августа. В свою очередь это не повлияет на реализации вседорожников завода. Во время отпуска сотрудников, на предприятии пройдёт ряд проверок оборудования.