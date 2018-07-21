АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Секреты Иеронима Босха: Рисующий ад художник контактировал с пришельцами и имел способности провидца
EUR 73.93 USD 63.49
Курс валют на 21.07.2018

«GM-АВТОВАЗ» сделал до конца лета Chevrolet Niva доступнее на 30 000 рублей

Вседорожник Chevrolet Niva согласно программе трейд-ин будет доступен с выгодой до тридцати тысяч рублей.

«GM-АВТОВАЗ» сделал до конца лета Chevrolet Niva доступнее на 30 000 рублей


Спецпредложение в силу вступает 23 июля. Акция завершится 31 августа. Под программу в данном случае попадают вариации GL и LE+. Раньше сообщалось касательно снижения в РФ реализаций модели Chevrolet Niva. Жители России за первые 6 месяцев этого года купили 14 203 авто (минус 2%). Несколько раз производитель сталкивался с нехваткой требуемых комплектующих вследствие их недопоставки. В данном случае приходилось останавливать выпуск Chevrolet Niva. Однако это не вызвало в итоге проблем с реализацией моделей, потому что у дилеров имелось достаточно запасов авто на складах.

Недавно сообщали, что «GM-АВТОВАЗ» опять остановит производство версии Chevrolet Niva вследствие летних каникул на СП. Сотрудники уходят на 3 недели в корпоративный отпуск. Начнётся он 23 июля, а закончится 13 августа. В свою очередь это не повлияет на реализации вседорожников завода. Во время отпуска сотрудников, на предприятии пройдёт ряд проверок оборудования.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Свидетель события из Аризоны запечатлел на камеру
Ученые опубликовали в сетях фото пожаров на
Американские генетики сделали 45-летнюю женщину
Ольга Серябкина решилась на первую татуировку
Украинского футболиста затравили в Сети за повтор
Увеличившиеся ягодицы Виктории Бони вызвали
Владу Кадони надоело слушать жалобы зрителей на
«GM-АВТОВАЗ» сделал до конца лета Chevrolet Niva
Ольга Бузова заявила, что у нее прекрасные
Мать Виктории Романец зависима от социальной сети
Ирина Медведева вышла замуж за французского
В Airbus провели первый полет грузового самолета
Культовый хэтчбек версии Volkswagen Golf GTI
Исследователь Скотт Уорринг заметил над
Антропогенное влияние на климат повышает летние и
Дима Билан решил заработать на гостиничном бизнесе
Джеймса Ганна уволили с поста режиссера «Стражей
Наташа Королева порадовала поклонников своим
Леонид Агутин едва не погиб от руки криминального
Поклонники озадачены селфи Виктории Дайнеко в
«Монако» одержали верх над «Челси» в борьбе за
Ольга Бузова заплакала из-за измены в семье Алены
Анастасия Квитко на фото в Instagram уменьшила
Максим Галкин в новом видео показал вокальные
Пенсионер из Пензенской области часто фиксирует
Сергей Шнуров встретился со своей бывшей
Названы самые популярные авто в России для сдачи
Canal+ и Fox Networks Group Europe & Africa
По мнению хейтеров, концерты Ольги Бузовой в
Ученые нашли новый метод для быстрого выявления
Просмотреть все новости