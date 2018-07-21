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Названы самые главные злодеи в истории кинематографа

Эксперты американского журнала Hollywood Reporter составили необычный рейтинг, куда вошли самые главные злодеи в истории кинематографа. Перечень из 25 антигероев возглавил персонаж легендарной саги «Звездные войны» Дарт Вейдер.

Основанием для рейтинга стал масштабный опрос, в котором приняли участие почти тысяча кинематографистов из разных стран.

Названы самые главные злодеи в истории кинематографа

Интересно, что Дарт Вейдер был выбран людьми самого разного возраста, пола, статуса и профессий. В этой связи не удивительно, что под маской этого героя некоторые особо предприимчивые деятели даже принимают участие в выборах.

Второе место рейтинга уверенно занял Ганнибал Лектер в исполнении Энтони Хопкинса из «Молчания ягнят». На третьей позиции оказалась Злая Ведьма из «Волшебника страны Оз». Примечательно, что эта картина, вышедшая в 1939 году, до сих пор не оставляет зрителей равнодушными.

В первую десятку кинозлодеев также вошли следующие персонажи. Джокер («Темный рыцарь»), медсестра Рэтчед («Пролетая над гнездом кукушки»), Миранда Пристли («Дьявил носит Прада», Норман Бейтс («Психо»), Энни Уилкс («Мизери»), полковник СС Ланда («Бесславные ублюдки») и Антон Чигур «(«Старикам здесь не место»).

Самое последнее место досталось агенту Смиту из «Матрицы».
 
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Культура
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 14:08
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