В Австралии 9-летний мальчик весит 179 килограмм

Ребенок с раннего детства имеет такую проблему, после чего стал весить 50 килограмм в 7-летнем возрасте. Врачи пытаются вылечить пациента, который кроме высокого давления страдает от диабета и других проблем со здоровьем. Раньше ученые говорили, что головной мозг становиться виновником возникновения ожирения из-за реакции на продуктыОни провели исследование с участием полных детей, отметив, что некоторые лица реагировали на вкусные награды сильнее, чем на денежные аналоги. Такая группа часто страдала от переедания, потому что не могла отказаться от еды даже во время сытости.