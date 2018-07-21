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В Австралии 9-летний мальчик весит 179 килограмм

В Австралии 9-летний мальчик весит 179 килограмм. Он вместе с родителями живет в Квинсленде и имеет много разных недугов из-за ожирения.

Ребенок с раннего детства имеет такую проблему, после чего стал весить 50 килограмм в 7-летнем возрасте. Врачи пытаются вылечить пациента, который кроме высокого давления страдает от диабета и других проблем со здоровьем. Раньше ученые говорили, что головной мозг становиться виновником возникновения ожирения из-за реакции на продукты

В Австралии 9-летний мальчик весит 179 килограмм


Они провели исследование с участием полных детей, отметив, что некоторые лица реагировали на вкусные награды сильнее, чем на денежные аналоги. Такая группа часто страдала от переедания, потому что не могла отказаться от еды даже во время сытости.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:36
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