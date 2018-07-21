У ведущей «Дома-2» Юлии Ефременковой и экс-участника Дмитрия Талыбова намечается роман
После окончательного ухода Сергея Кучерова с телепроекта «Дом-2», Юлия Ефременкова с головой окунулась в работу, отодвинув свою личную жизнь на второй план. Однако, ее поклонники уверены, что вскоре все может измениться.
Все началось с того, что ведущая поинтересовалась у подписчиков, кто из жителей «Острова любви» нравится им больше. Многие проголосовали за Егора Черкасова, однако девушка обратила внимание не на них, а на комментарий от экс-участника реалити-шоу Дмитрия Талыбова.
Парень поинтересовался, можно ли выбрать лучшего обитателя Островов не из участников, намекая на то, что этим человеком является она сама. Но Юля ответила отрицательно.
Между тем, большинство поклонников пребывают в уверенности, что Талыбов и Ефременкова были бы отличной парой, а потому советуют девушке не быть столь категоричной.
По мнению фанатов, Дима не случайно появился на горизонте у ведущей, ведь в периметре их связывали очень теплые дружеские отношения и они много времени проводили друг с другом, вызывая чувство ревности и Сергея Кучерова.