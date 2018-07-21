У ведущей «Дома-2» Юлии Ефременковой и экс-участника Дмитрия Талыбова намечается роман

Все началось с того, что ведущая поинтересовалась у подписчиков, кто из жителей «Острова любви» нравится им больше. Многие проголосовали за Егора Черкасова, однако девушка обратила внимание не на них, а на комментарий от экс-участника реалити-шоу Дмитрия Талыбова.Парень поинтересовался, можно ли выбрать лучшего обитателя Островов не из участников, намекая на то, что этим человеком является она сама. Но Юля ответила отрицательно.Между тем, большинство поклонников пребывают в уверенности, что Талыбов и Ефременкова были бы отличной парой, а потому советуют девушке не быть столь категоричной.По мнению фанатов, Дима не случайно появился на горизонте у ведущей, ведь в периметре их связывали очень теплые дружеские отношения и они много времени проводили друг с другом, вызывая чувство ревности и Сергея Кучерова.