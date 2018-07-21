В Airbus провели первый полет грузового самолета Beluga XL

Сообщается, что первый полет BelugaXL прошел в Тулузе. Следующим рубежом для самолета станет набор 600 летных часов, а после успешного завершения этого этапа аппарат получит сертификат и сможет начать работать с небольшими грузами. Ожидается, что уже через десять месяцев BelugaXL приступит к своим прямым обязанностям.Стоит отметить, что Beluga XL сконструирован на основе A330-200. Самолет может перевозить до 53 тонн груза, при этом предельная взлетная масса составляет 227 тонн. При полной загрузке Beluga XL сможет преодолеть около четырех тысяч километров расстояния.В частности в Airbus намерены использовать самолет для перевозки готовых конструкций крыла лайнера A350 XWB. Габаритов Beluga XL хватит для двух таких консолей.