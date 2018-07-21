Исследователь Скотт Уорринг заметил над Нью-Йорком НЛО с квадратным свечением

Объект появился во время трансляции прогноза погода на фоне ведущей, после чего стал быстро двигаться на большой скорости. Затем пришельцы после резкого зигзагообразного поворота решили немного зависнуть над городом, чтобы рассмотреть территорию Буффало, после чего продолжили полет.Уфолог отметил, что внеземной корабль пришельцев не имел крыльев или огней, характерных для воздушного транспорта людей. НЛО поразил его своим необычным внешним видом и еще раз доказал, что гуманоиды существуют в реальной жизни.