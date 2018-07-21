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Россия заняла десятое место по количеству научных публикаций

Специалисты Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики опубликовали рейтинг стран по количеству научных публикаций. Сообщается, что Россия заняла десятое место в списке естественнонаучной тематики, а также пятое место в списке стран с публикациями по физике.

Россия заняла десятое место по количеству научных публикаций


Известно, что в рейтинге учитывались выпущенные статьи в период с 2015 по 2017 год. Все данные брались из базы Web of Science. В ходе анализа информации было установлено, что лидерами по количеству выпущенных научных публикаций лидируют представители США. На втором месте идет Китай. Десятое место заняла Россия.

Помимо этого было проанализировано отдельные области науки и оказалось, что в оптике, атомной физике и физике частиц поля Россия занимает четвертую позицию. Также есть дисциплины, где РФ оказалась на третьей позиции.

В целом эксперты отмечают рост позиций России во всех областях. Особенно заметны улучшения по компьютерным наукам, физике и биологии. В первую очередь это объясняется тем, что российские ученые тесно сотрудничают с международными исследовательскими группами.
 
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Наука / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:26
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