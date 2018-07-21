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Дима Билан решил заработать на гостиничном бизнесе

Дима Билан на пару с родственником открыл в Подмосковье свой мини-отель на 29 мест. Функционирует гостиница в течение года и доходов пока не приносит, но постепенно выходит на самоокупаемость.

Дима Билан решил заработать на гостиничном бизнесе


В Instagram Дима Билан опубликовал видеоролик, в котором демонстрируется, как певец прогуливается на фоне скромного здания. По словам певца, подобные мини-отели эконом-класса в гостиничном бизнесе являются самым востребованным направлением. Рассказывая о своём детище, артист отметил, что отель располагает всеми современными удобствами. Очень скоро гостиница начнёт приносить доход.

В комментариях фанаты Димы Билана отметили, что он правильно поступил, вложившись в гостиничный бизнес. Поклонники певца посчитали, что он извлёк хороший урок из прошлого, когда во времена кризиса многие артисты были лишены доходов от концертов и гастрольных поездок.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 18:00
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