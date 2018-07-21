Дима Билан решил заработать на гостиничном бизнесе

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) 20 Июл 2018 в 9:07 PDT

В Instagram Дима Билан опубликовал видеоролик, в котором демонстрируется, как певец прогуливается на фоне скромного здания. По словам певца, подобные мини-отели эконом-класса в гостиничном бизнесе являются самым востребованным направлением. Рассказывая о своём детище, артист отметил, что отель располагает всеми современными удобствами. Очень скоро гостиница начнёт приносить доход.В комментариях фанаты Димы Билана отметили, что он правильно поступил, вложившись в гостиничный бизнес. Поклонники певца посчитали, что он извлёк хороший урок из прошлого, когда во времена кризиса многие артисты были лишены доходов от концертов и гастрольных поездок.