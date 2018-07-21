Наташа Королева порадовала поклонников своим танцем под хит Филиппа Киркорова
Певица во время фестиваля “Белые ночи” не смогла сдержать эмоций, услышав хит своего коллеги “Жестокая любовь”. Наташа Королева порадовала поклонников своим танцем под хит Филиппа Киркорова, опубликовав ролик в Instagram.
Звезда часто удивляет фанатов провокационными сюжетами, а также не страдает от лишних комплексов. Подписчики прекрасно помнят о скандале после пикантных фото звездной семьи, опубликованных в сетях хакерами, но это событие не отразилось на дальнейших сюжетах их кумира. Наташа Королева была в восторге от творческой атмосферы на празднике в Петербурге, куда приехали мэтры и молодые исполнители.
Она тоже стала петь слова композиции Филиппа Киркорова, двигаясь под музыку, а также хотела выйти на сцену, чтобы исполнить ее дуэтом. Пользователи сетей сразу обратили внимание на пышный бюст артистки, назвав ее самой сексуальной и красивой особой, после чего пожелали знаменитости позитивного настроения и творческих успехов.