Наташа Королева порадовала поклонников своим танцем под хит Филиппа Киркорова

Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star) 20 Июл 2018 в 1:03 PDT

Звезда часто удивляет фанатов провокационными сюжетами, а также не страдает от лишних комплексов. Подписчики прекрасно помнят о скандале после пикантных фото звездной семьи, опубликованных в сетях хакерами, но это событие не отразилось на дальнейших сюжетах их кумира. Наташа Королева была в восторге от творческой атмосферы на празднике в Петербурге, куда приехали мэтры и молодые исполнители.Она тоже стала петь слова композиции Филиппа Киркорова, двигаясь под музыку, а также хотела выйти на сцену, чтобы исполнить ее дуэтом. Пользователи сетей сразу обратили внимание на пышный бюст артистки, назвав ее самой сексуальной и красивой особой, после чего пожелали знаменитости позитивного настроения и творческих успехов.