Элина Камирен поделилась с подписчиками рецептами своего счастья

А несколько дней назад девушка рассказала, что необходимо делать, дабы всегда быть уверенной в себе и счастливой, перечислив 9 простых шагов.По мнению Элины, каждой представительнице прекрасного пола нужно ежедневно выделять по часу на тренировку или танцы около зеркала, причем желательно голые. Перед сном следует проводить как минимум 2 часа без гаджетов – пообщаться с близкими, почитать книгу или прогуляться на свежем воздухе.Также, по словам Камирен, три раза в день нужно подмигивать себе в зеркале и напоминать о своей красоте. Между делами необходимо делать 4 перерыва на любую разминку – йогу, прогулку или хотя бы потягивание, а в завершении дня выделить 6 минут на медитацию.Кроме того, в день девушка должна съедать пять порций фруктов и овощей, употреблять йогурт с клетчаткой и пить не менее семи стаканов чистой воды в день.В завершении экс-звезда телестройки подчеркнула, что за сутки желательно проходить более 9 тысяч шагов, а на сон выделять 8 часов и более.