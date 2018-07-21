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Элина Камирен поделилась с подписчиками рецептами своего счастья

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Элина Камирен продолжает давать своим поклонницам полезные жизненные советы. Она приобрела большую популярность после того, как запустила на YouTube блог «Записки охотницы», в котором делилась рекомендациями по завоеванию сердец олигархов.

А несколько дней назад девушка рассказала, что необходимо делать, дабы всегда быть уверенной в себе и счастливой, перечислив 9 простых шагов.

Элина Камирен поделилась с подписчиками рецептами своего счастья

По мнению Элины, каждой представительнице прекрасного пола нужно ежедневно выделять по часу на тренировку или танцы около зеркала, причем желательно голые. Перед сном следует проводить как минимум 2 часа без гаджетов – пообщаться с близкими, почитать книгу или прогуляться на свежем воздухе.

Также, по словам Камирен, три раза в день нужно подмигивать себе в зеркале и напоминать о своей красоте. Между делами необходимо делать 4 перерыва на любую разминку – йогу, прогулку или хотя бы потягивание, а в завершении дня выделить 6 минут на медитацию.

Кроме того, в день девушка должна съедать пять порций фруктов и овощей, употреблять йогурт с клетчаткой и пить не менее семи стаканов чистой воды в день.

В завершении экс-звезда телестройки подчеркнула, что за сутки желательно проходить более 9 тысяч шагов, а на сон выделять 8 часов и более.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:15
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