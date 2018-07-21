Поклонники озадачены селфи Виктории Дайнеко в лифте
Певица опубликовала в Instagram новое фото, вызвавшее неоднозначную реакцию со стороны поклонников. Виктория Дайнеко озадачила их селфи в лифте, отметив, что любит делать снимки в таком месте.
Исполнительница не стала подробно описывать все преимущества съемок, упоминая о виде в зеркале, который отличается от обычных сюжетов. После просмотра подписчики обратили внимание, что Виктория Дайнеко часто показывает им такие пейзажи.
Самые преданные фанаты не видят ничего страшного в снимках артистки, потому что тоже любят поступать таким образом. Недоброжелатели стали говорить о психологических проблемах, после чего даже посоветовали знаменитости нанести визит специалистам.