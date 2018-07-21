АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Секреты Иеронима Босха: Рисующий ад художник контактировал с пришельцами и имел способности провидца
EUR 73.93 USD 63.49
Курс валют на 21.07.2018

Поклонники озадачены селфи Виктории Дайнеко в лифте

Певица опубликовала в Instagram новое фото, вызвавшее неоднозначную реакцию со стороны поклонников. Виктория Дайнеко озадачила их селфи в лифте, отметив, что любит делать снимки в таком месте.

Исполнительница не стала подробно описывать все преимущества съемок, упоминая о виде в зеркале, который отличается от обычных сюжетов. После просмотра подписчики обратили внимание, что Виктория Дайнеко часто показывает им такие пейзажи.

Поклонники озадачены селфи Виктории Дайнеко в лифте


Самые преданные фанаты не видят ничего страшного в снимках артистки, потому что тоже любят поступать таким образом. Недоброжелатели стали говорить о психологических проблемах, после чего даже посоветовали знаменитости нанести визит специалистам.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наташа Королева порадовала поклонников своим
Леонид Агутин едва не погиб от руки криминального
Поклонники озадачены селфи Виктории Дайнеко в
«Монако» одержали верх над «Челси» в борьбе за
Ольга Бузова заплакала из-за измены в семье Алены
Анастасия Квитко на фото в Instagram уменьшила
Максим Галкин в новом видео показал вокальные
Пенсионер из Пензенской области часто фиксирует
Сергей Шнуров встретился со своей бывшей
Названы самые популярные авто в России для сдачи
Canal+ и Fox Networks Group Europe & Africa
По мнению хейтеров, концерты Ольги Бузовой в
Ученые нашли новый метод для быстрого выявления
Экс-участница «Дома-2» Анастасия Полетаева, отбыв
Аппарат Chandra зафиксировал разрушение
Алена Водонаева призналась, что отдых с сыном
Сергей Безруков порадовал поклонников видео с
Пользователям Instagram надоело смотреть на
Станислав Черчесов не стал отвечать на вопрос о
Ольгу Бузову позвал замуж новый участник «Дом-2»
Ольга Бузова лично наорала на обнаглевшего
Зрители «Дома-2» уверены, что экс-участница
Пользователи Instagram уверены, что Анна Бузова
Александра Черно рассказала о беременности и
Жители Георгиевска заметили в озере древних
Юлия Савичева рассказала поклонникам о первом
Эксперты назвали ТОП-5 самых популярных
Разработка ракеты «Союз-5» обойдется в два раза
Назван ТОП-3 рамных внедорожников, ставших
Британская домохозяйка во время занятия йогой
Просмотреть все новости