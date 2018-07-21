Анастасия Квитко на фото в Instagram уменьшила бедра из-за показа тонкой талии

Девушка позировала перед камерой в купальнике, но подписчики сразу обратили внимание на такие нюансы. Сначала некоторые лица посчитали их визуальным обманом зрения, потому что Анастасия Квитко имеет внушительный бюст и бедра. Но потом недоброжелатели стали говорить об обычной талии звезды, после чего ей пришлось показать сюжеты, где она надела наряды меньшего размера.Они сильно подчеркнули привлекательную часть фигуры, а пользователи даже стали переживать, что знаменитость сломает свои ребра. Кроме того, они часто замечают складки на бедрах, которые молодая особа забывает скрывать, несмотря на упреки поклонников.