Canal+ и Fox Networks Group Europe & Africa выпустят новую экранизацию «Войны миров» Герберта Уэллса
В издании The Hollywood Reporter указано, что компании Canal+ и Fox Networks Group Europe & Africa намерены выпустить новую версию экранизации произведения Герберта Уэллса «Война миров». Сообщается, что над подготовкой проекта уже работают студии Urban Myth Films и StudioCanal. Съемочная площадка начнет работать осенью.
Известно, что проект выйдет в виде сериала. В качестве сценариста новой «Войны миров» был выбран Ховард Оверман, получивший премию BAFTA. Премьера сериала намечена на следующий год. «Война миров» будет показана в 50-ти странах Европы и Африки.
Согласно сюжету, астрономам Земли удается зафиксировать сигнал, который пришел из другой галактики. В ходе изучения сигнала выясняется, что его отправила разумная инопланетная раса. Спустя некоторое время на Землю совершается нападение, и чужаки начинают истреблять всех людей на планете.
По словам Овермана, в сериале будут затронуты вопросы расового превосходства и этнического конфликта.