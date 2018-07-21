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Ученые нашли новый метод для быстрого выявления опухолей нервной системы

Новый метод, с помощью которого можно быстро и эффективно выявить раковую опухоль нервной системы, причем на ранних стадиях ее развития, разработан сотрудниками химического факультета МГУ им. Ломоносова.

Благодаря биосенсорной системе, можно определить содержание в жидкости организма катехоламинов, сигнализирующих своим присутствием о начале развития опухолевых заболеваний нервной системы. Информация из пресс-службы вуза для агентства «Москва».
Ученые нашли новый метод для быстрого выявления опухолей нервной системы


При неправильном функционировании нервного импульса, в организме повышается уровень содержания атехоламинов и их метаболитов. Как следует из сообщений пресс-службы, благодаря результатам измерений уровня катехоламинов, определяются начальные этапы опухолевых новообразований, представленных феохромоцитомой, нейробластомой, параганглиомой, карциноидными опухолями, а также болезнями Альцгеймера и Паркинсона.

Аспирантом химического факультета Марией Македонской, представляющей одного из разработчиков метода, сообщается, что появилась возможность определять быстро и точно катехоламины и их метаболиты в плазме крови и моче.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 16:30
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