Ученые нашли новый метод для быстрого выявления опухолей нервной системы

Благодаря биосенсорной системе, можно определить содержание в жидкости организма катехоламинов, сигнализирующих своим присутствием о начале развития опухолевых заболеваний нервной системы. Информация из пресс-службы вуза для агентства «Москва».При неправильном функционировании нервного импульса, в организме повышается уровень содержания атехоламинов и их метаболитов. Как следует из сообщений пресс-службы, благодаря результатам измерений уровня катехоламинов, определяются начальные этапы опухолевых новообразований, представленных феохромоцитомой, нейробластомой, параганглиомой, карциноидными опухолями, а также болезнями Альцгеймера и Паркинсона.Аспирантом химического факультета Марией Македонской, представляющей одного из разработчиков метода, сообщается, что появилась возможность определять быстро и точно катехоламины и их метаболиты в плазме крови и моче.