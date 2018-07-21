Роман Капаклы заблокировал маму Марины Африкантовой в социальной сети Instagram

«Смотрите свадьбу Марины и Ромы в воскресенье 22 июля. Хотела отметить Рому, но не могла, похоже Рома заблокировал меня, меня это напрягло», - написала она.

«Это последняя фотография их вместе на моей странице, буду показывать вам одну Марину, а хорошо это или плохо время покажет, но меня, честно говоря, это напрягло», - подытожила Африкантова-старшая.

Дело дошло до того, что перед самой сейшельской свадьбой он и вовсе заблокировал будущую тещу в социальной сети Instagram. Об этом женщина рассказала своим подписчикам.Татьяна Владимировна предположила, что молодой человек ее дочери так поступил, поскольку не захотел более слушать никаких замечаний в свой адрес.Также женщина рассказала, что практически каждый пользователь Instagram блокирует неугодных им людей, и она не исключение, вот только делает это крайне редко, а спустя время ей становится жалко тех, кому ограничила доступ к своей страницы, а потому она убирает их из блока.Однако, по словам мамы Марины, Рома не такой. Если он заблокировал, то как отрезал, и это, по ее мнению, говорит о его упрямстве, категоричности и обидчивости. С такими людьми, как Капаклы, трудно находить общий язык, поскольку они упертые в силу своего характера и возраста.Пользователи Сети считают, что Татьяна Владимировна не устроила конфликт только лишь потому, что боялась, что свадьбы ее дочери сорвется. Они уверены, что выяснения отношений обязательно произойдет, но после того, как Марина наденет заветное кольцо на безымянный палец.