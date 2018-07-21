АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Секреты Иеронима Босха: Рисующий ад художник контактировал с пришельцами и имел способности провидца
EUR 73.93 USD 63.49
Курс валют на 21.07.2018

Роман Капаклы заблокировал маму Марины Африкантовой в социальной сети Instagram

Многие зрители телепроекта «Дом-2» знают, как Роман Капаклы относится к маме своей возлюбленной Татьяне Владимировне Африкантовой. Парень неоднократно в эфирах говорил о том, что она плохо влияет на Марину, а также нелестно высказывается в его адрес.

Дело дошло до того, что перед самой сейшельской свадьбой он и вовсе заблокировал будущую тещу в социальной сети Instagram. Об этом женщина рассказала своим подписчикам.

Роман Капаклы заблокировал маму Марины Африкантовой в социальной сети Instagram

«Смотрите свадьбу Марины и Ромы в воскресенье 22 июля. Хотела отметить Рому, но не могла, похоже Рома заблокировал меня, меня это напрягло», - написала она.

Татьяна Владимировна предположила, что молодой человек ее дочери так поступил, поскольку не захотел более слушать никаких замечаний в свой адрес.

Роман Капаклы заблокировал маму Марины Африкантовой в социальной сети Instagram

Также женщина рассказала, что практически каждый пользователь Instagram блокирует неугодных им людей, и она не исключение, вот только делает это крайне редко, а спустя время ей становится жалко тех, кому ограничила доступ к своей страницы, а потому она убирает их из блока.

Однако, по словам мамы Марины, Рома не такой. Если он заблокировал, то как отрезал, и это, по ее мнению, говорит о его упрямстве, категоричности и обидчивости. С такими людьми, как Капаклы, трудно находить общий язык, поскольку они упертые в силу своего характера и возраста.

Роман Капаклы заблокировал маму Марины Африкантовой в социальной сети Instagram

«Это последняя фотография их вместе на моей странице, буду показывать вам одну Марину, а хорошо это или плохо время покажет, но меня, честно говоря, это напрягло», - подытожила Африкантова-старшая.

Пользователи Сети считают, что Татьяна Владимировна не устроила конфликт только лишь потому, что боялась, что свадьбы ее дочери сорвется. Они уверены, что выяснения отношений обязательно произойдет, но после того, как Марина наденет заветное кольцо на безымянный палец.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:12
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Самец китовой акулы может пережить возраст в 130
В Германии компания друзей запечатлела на камеру
Элина Камирен поделилась с подписчиками рецептами
Дочь Майкла Джексона снялась топлес для рекламной
Александра Черно удалила из Instagram совместное
Роман Капаклы заблокировал маму Марины
Ученые рассказали про пользу от употребления
Китайцы были напуганы появлением трех НЛО в небе
Жители Уфы запечатлели на видео полет НЛО над
В Алма-Ате проходит прощание с фигуристом Денисом
Ксения Собчак пыталась унизить Викторию Боню,
«Я сейчас для многих открою страшную тайну»:
Самая полная в мире модель шокировала фанатов
Сын экс-участников «Дома-2» Дарьи и Сергея
Поклонники раскритиковали внешний вид Анастасии
Поклонники перепутали Орбакайте с Пугачевой
Модель Кристина Замир попросила больше не
Евгения Феофилактова без фотошопа разочаровала
Новый дом на Профсоюзной соответствует всем
Анастасия Кожевникова показала поклонникам фото в
Дима Билан заинтриговал поклонников видео с
Екатерина Климова восхитила поклонников
У Ольги Бузовой появился новый поклонник среди
Эмили Ратаковски восхитила пышными ягодицами на
Царь Навуходоносор даже в страшном сне не
Маргарита Шубина после убийства матери решила
Секреты Иеронима Босха: Рисующий ад художник
Больному горлу поможет мороженое
Ученые: Яблочный уксус не является спасением от
В России придумали технологию, как сделать бензин
Просмотреть все новости