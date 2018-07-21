АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Секреты Иеронима Босха: Рисующий ад художник контактировал с пришельцами и имел способности провидца
EUR 73.93 USD 63.49
Курс валют на 21.07.2018

Аппарат Chandra зафиксировал разрушение экзопланеты в системе звезды RW Aur A

С 1930-х годов астрономы следят за звездой RW Aur A, которая меняет свою яркость по сегодняшний день. Совсем недавно ученым удалось понять, в чем заключается секрет постоянного изменения уровня светимости объекта благодаря аппарату Chandra.

Аппарат Chandra зафиксировал разрушение экзопланеты в системе звезды RW Aur A


Отмечается, что каждые десять лет RW Aur A то тускнеет, то становится ярче. Последний цикл закончился в 2017 году, когда после очередной яркости светимость объекта стала ниже. Особенности явлению придал тот факт, что яркость снизилась не только в видимом спектре, но и в рентгеновском. Таким образом, астрономы обратились за помощью к телескопу Chandra, который работает как раз в таком диапазоне волн. Слежение за RW Aur A началось 5 лет назад.

В итоге стало известно, что потускнение звезды вызвано плотным пылевым облаком. Помимо этого год назад было зафиксировано повышение количества железа в пылевом диске. По такому случаю, астрономы выдвинули наиболее правдоподобную теорию – данное явление было вызвано разрушением крупного объекта. Считается, что обломки разрушившейся планеты окружили звезду, а также наполнили пылевое облако железом.

Отмечается, что такие космические катастрофы характерны для молодых планетарных систем.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наташа Королева порадовала поклонников своим
Леонид Агутин едва не погиб от руки криминального
Поклонники озадачены селфи Виктории Дайнеко в
«Монако» одержали верх над «Челси» в борьбе за
Ольга Бузова заплакала из-за измены в семье Алены
Анастасия Квитко на фото в Instagram уменьшила
Максим Галкин в новом видео показал вокальные
Пенсионер из Пензенской области часто фиксирует
Сергей Шнуров встретился со своей бывшей
Названы самые популярные авто в России для сдачи
Canal+ и Fox Networks Group Europe & Africa
По мнению хейтеров, концерты Ольги Бузовой в
Ученые нашли новый метод для быстрого выявления
Экс-участница «Дома-2» Анастасия Полетаева, отбыв
Аппарат Chandra зафиксировал разрушение
Алена Водонаева призналась, что отдых с сыном
Сергей Безруков порадовал поклонников видео с
Пользователям Instagram надоело смотреть на
Станислав Черчесов не стал отвечать на вопрос о
Ольгу Бузову позвал замуж новый участник «Дом-2»
Ольга Бузова лично наорала на обнаглевшего
Зрители «Дома-2» уверены, что экс-участница
Пользователи Instagram уверены, что Анна Бузова
Александра Черно рассказала о беременности и
Жители Георгиевска заметили в озере древних
Юлия Савичева рассказала поклонникам о первом
Эксперты назвали ТОП-5 самых популярных
Разработка ракеты «Союз-5» обойдется в два раза
Назван ТОП-3 рамных внедорожников, ставших
Британская домохозяйка во время занятия йогой
Просмотреть все новости