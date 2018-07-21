Аппарат Chandra зафиксировал разрушение экзопланеты в системе звезды RW Aur A

Отмечается, что каждые десять лет RW Aur A то тускнеет, то становится ярче. Последний цикл закончился в 2017 году, когда после очередной яркости светимость объекта стала ниже. Особенности явлению придал тот факт, что яркость снизилась не только в видимом спектре, но и в рентгеновском. Таким образом, астрономы обратились за помощью к телескопу Chandra, который работает как раз в таком диапазоне волн. Слежение за RW Aur A началось 5 лет назад.В итоге стало известно, что потускнение звезды вызвано плотным пылевым облаком. Помимо этого год назад было зафиксировано повышение количества железа в пылевом диске. По такому случаю, астрономы выдвинули наиболее правдоподобную теорию – данное явление было вызвано разрушением крупного объекта. Считается, что обломки разрушившейся планеты окружили звезду, а также наполнили пылевое облако железом.Отмечается, что такие космические катастрофы характерны для молодых планетарных систем.