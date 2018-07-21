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Сергей Безруков порадовал поклонников видео с дочкой

Сергей Безруков продемонстрировал своим поклонникам, какие у него с дочкой нежные отношения. Актёр опубликовал в Instagram видеоролик, на котором запечатлено, как он беззаботно играет с ребёнком.

Сергей Безруков порадовал поклонников видео с дочкой


Сергей Безруков не любит выставлять на показ свою личную жизнь, в его аккаунте в Instagram публикации в основном посвящены творческой деятельности. Поэтому для многочисленных подписчиков актёра, очень дороги каждые посты, которые касаются не его творчества, а его быта и личной жизни. Именно таким является видеоролик, где Сергей Безруков запечатлён со своей 5-летней дочкой. На видео культурный деятель предстал простым человеком, который играет со своим любимым ребёнком.

На данную публикацию поклонники Сергея Безрукова отреагировали очень эмоционально. Некоторые фанаты актёра отметили, что это лучшее, что они в своей жизни видели. Ролик мгновенно стал популярным, его оценили большое количество пользователей интернета.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 16:00
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