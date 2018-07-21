Сергей Безруков порадовал поклонников видео с дочкой

Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov) 19 Июл 2018 в 11:34 PDT

Сергей Безруков не любит выставлять на показ свою личную жизнь, в его аккаунте в Instagram публикации в основном посвящены творческой деятельности. Поэтому для многочисленных подписчиков актёра, очень дороги каждые посты, которые касаются не его творчества, а его быта и личной жизни. Именно таким является видеоролик, где Сергей Безруков запечатлён со своей 5-летней дочкой. На видео культурный деятель предстал простым человеком, который играет со своим любимым ребёнком.На данную публикацию поклонники Сергея Безрукова отреагировали очень эмоционально. Некоторые фанаты актёра отметили, что это лучшее, что они в своей жизни видели. Ролик мгновенно стал популярным, его оценили большое количество пользователей интернета.