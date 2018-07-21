Жители Георгиевска заметили в озере древних морских существ
Жители Георгиевска заметили в озере древних морских существ. Испуганные люди сообщили о своем открытия властям, после чего ученые провели исследования.
Подводные обитатели имели устрашающий внешний вид с несколькими конечностями, а также были покрыты панцирем. Эксперты выяснили, что это были щитни, жившие на нашей планете 240 миллионов лет назад. Пока неизвестно, как соседи динозавров могли очутиться в пресном водоеме вместе привычных морских просторов.
Ракообразные особи с тремя глазами не опасны для человека. Но растущая популяция вида может вызвать дискомфорт у отдыхающих и пугает лиц, имеющих слабую психику. Потому специалисты хотят очистить озеро от пришлых гостей.