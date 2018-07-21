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Александра Черно удалила из Instagram совместное фото с родителями Иосифа Оганесяна

Многие зрители телепроекта «Дом-2» знают, что несколько дней назад Александра Черно отправилась вместе со своим возлюбленным Иосифом Оганесяном к нему домой, дабы познакомиться с многочисленными родственниками и успокоить его родителей.

Девушка очень волновалась, однако, судя по публикациям и Stories, которые появлялись на страницах участников, все прошло хорошо.

Александра Черно удалила из Instagram совместное фото с родителями Иосифа Оганесяна

При этом, Саша и Иосиф публично признаются друг другу в любви, целуются и обнимаются на камеру, что говорит лишь о том, что мир и взаимопонимание в их паре достигнуты.

Тем не менее, несмотря на то, что у ребят все хорошо, пользователей Instagram смутил тот факт, что профиль Черно несколько раз менялась.

Александра Черно удалила из Instagram совместное фото с родителями Иосифа Оганесяна

В частности, девушка опубликовала несколько снимков с родителями Оганесяна, под которыми призналась, что очень рада встрече с ними, однако уже через несколько минут они исчезли, как и все комментарии.

По мнению подписчиков, удалить пост Сашу попросил Иосиф, который не хочет, чтобы его родители публично обсуждались и становились частью реалити-шоу. Но есть и те, кто считает, что возлюбленные отправились на родину парня вместе с проектными операторами, а опубликованные раньше эфиров фотографии могут ослабить интерес публики.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:12
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