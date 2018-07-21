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Юлия Савичева рассказала поклонникам о первом шаге своей наследницы Анны

Певица часто публикует в Instagram сообщения, посвященные ее дочери. Сейчас Юлия Савичева рассказала поклонникам о первом шаге своей наследницы Анны, хотя до сих пор не показывает ее лица людям.

Звезда отметила, что малышка растет подвижной, а также пытается бегать, только встав на ноги. Она шутливо сообщила, что нужно надевать на Анну шлем вместе с наколенниками, после чего многие подписчики поздравили Юлию Савичеву с таким важным событием в ее жизни. Они пожелали девочке здоровья, считая, что она тоже станет красавицей.

Юлия Савичева рассказала поклонникам о первом шаге своей наследницы Анны


Пользователи сетей с нетерпением ждут, когда смогут увидеть ребенка, но исполнительница пока не спешит показывать его обществу из-за злых языков. Артистка также расстраивается, что плотный рабочий график не позволяет ей много времени проводить со своей любимицей, но таковы сложности выбранной профессии.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:30
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