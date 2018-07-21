Юлия Савичева рассказала поклонникам о первом шаге своей наследницы Анны

Звезда отметила, что малышка растет подвижной, а также пытается бегать, только встав на ноги. Она шутливо сообщила, что нужно надевать на Анну шлем вместе с наколенниками, после чего многие подписчики поздравили Юлию Савичеву с таким важным событием в ее жизни. Они пожелали девочке здоровья, считая, что она тоже станет красавицей.Пользователи сетей с нетерпением ждут, когда смогут увидеть ребенка, но исполнительница пока не спешит показывать его обществу из-за злых языков. Артистка также расстраивается, что плотный рабочий график не позволяет ей много времени проводить со своей любимицей, но таковы сложности выбранной профессии.