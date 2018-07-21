Разработка ракеты «Союз-5» обойдется в два раза дороже, чем предполагалось

Изначально считалось, что Роскосмос собирался потратить на разработку ракеты и всех сопутствующих ей проектов не более 29 миллиардов рублей, однако теперь на сайте государственных закупок указана другая сумма. Теперь планируется потратить около 61 миллиарда рублей.Сообщается, что эти деньги пойдут не только на создание ракеты-носителя, но еще и на разработку всей необходимой инфраструктуры, а также разгонного блока ДМ.Помимо этого сообщается, что эскиз «Союз-5» собираются закончить в конце следующего года. Первый запуск новой ракеты намечен на 2022-2023 год.