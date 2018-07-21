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В Алма-Ате проходит прощание с фигуристом Денисом Теном

Прощание с ушедшим из жизни фигуристом Денисом Теном состоялось в Алма-Ате 21 июля. Траурное мероприятие проходит во Дворце спорта им. Балуана Шолака.


Денис Тен погиб из-за ранений, полученных при попытке задержать злоумышленников. Преступник, на транспортном средстве спортсмена, хотел повернуть зеркало заднего вида, но фигурист попытался схватить его. В результате мужчина нанес Денису в область бедра несколько ножевых ранений, от которых он скончался. Полиция по горячим следам задержала преступника. Им оказался житель Жамбылской области. Информация о его личности в интересах следствия не разглашается. Сотрудники правоохранительных органов Алма-Аты завели уголовное дело по факту происшествия.

Денис Тен являлся мастером спорта Казахстана. Также он призер олимпиады в Сочи.
 
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Происшествия / Спорт / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 11:29
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