В Алма-Ате проходит прощание с фигуристом Денисом Теном

Прощание с ушедшим из жизни фигуристом Денисом Теном состоялось в Алма-Ате 21 июля. Траурное мероприятие проходит во Дворце спорта им. Балуана Шолака.





Денис Тен погиб из-за ранений, полученных при попытке задержать злоумышленников. Преступник, на транспортном средстве спортсмена, хотел повернуть зеркало заднего вида, но фигурист попытался схватить его. В результате мужчина нанес Денису в область бедра несколько ножевых ранений, от которых он скончался. Полиция по горячим следам задержала преступника. Им оказался житель Жамбылской области. Информация о его личности в интересах следствия не разглашается. Сотрудники правоохранительных органов Алма-Аты завели уголовное дело по факту происшествия.



Денис Тен являлся мастером спорта Казахстана. Также он призер олимпиады в Сочи.