Британская домохозяйка во время занятия йогой заметила в небе НЛО

Инцидент произошел в Харлоу, где живет 47-летняя свидетельница события. Она утром решила выполнить упражнения в саду, пока ее супруг еще спал, но обратила внимание на внеземной корабль гуманоидов оранжевого цвета, внезапно появившийся в воздухе. Женщина оказалась в пикантной ситуации, потому что занималась в обнаженном виде, но была поражена увиденным зрелищем.Она наблюдала за различными цветовыми оттенками НЛО, имевшего внушительные размеры, после чего решила сообщить о такой новости избраннику. Мужчина сразу подтвердил версию британки, отметив, что уже сталкивался с аналогичной ситуацией во время рыбалки.