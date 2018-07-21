Николай Басков заявил, что Алла Пугачева стала счастливой после ухода со сцены

Басков в интервью поведал, что ощущает Алла Пугачёва после завершения своей карьеры. По словам певца, Примадонна расцвела после ухода со сцены, что ей также позволило стать счастливой и заботливой матерью. Николай заверил журналистов, что Ала Борисовна, посвящая свободное время своей семье, действительно ощущает себя счастливой и умиротворённой.Исполнитель песен рассказал, что Пугачёва спрашивала у него, есть ли сейчас какие-либо изменения в российском шоу бизнесе, на что Басков ответил ей, что его это практически не интересует. Кроме того, Николай с горечью поведал, что он никак не может наладить семейную жизнь, о которой только мечтает. Басков заявил, что главный его провал – это отсутствие крепкой семьи.