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Николай Басков заявил, что Алла Пугачева стала счастливой после ухода со сцены

Николай Басков заверил, что Алла Пугачева только после завершения своей карьеры, стала чувствовать себя счастливой.

Николай Басков заявил, что Алла Пугачева стала счастливой после ухода со сцены


Басков в интервью поведал, что ощущает Алла Пугачёва после завершения своей карьеры. По словам певца, Примадонна расцвела после ухода со сцены, что ей также позволило стать счастливой и заботливой матерью. Николай заверил журналистов, что Ала Борисовна, посвящая свободное время своей семье, действительно ощущает себя счастливой и умиротворённой.

Исполнитель песен рассказал, что Пугачёва спрашивала у него, есть ли сейчас какие-либо изменения в российском шоу бизнесе, на что Басков ответил ей, что его это практически не интересует. Кроме того, Николай с горечью поведал, что он никак не может наладить семейную жизнь, о которой только мечтает. Басков заявил, что главный его провал – это отсутствие крепкой семьи.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:30
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