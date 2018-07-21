Айгуль Мильштейн не давала комментарий об отношениях с Александром Домогаровым

После появления в СМИ статьи под названием «Экс-любовница Домогарова Айгуль Мильштейн рассказала о сексе с актером» актриса сделала официальное заявление, что свои отношения с Александром Домогаровым она никогда не комментировала и к информации, появившейся накануне она не имеет никакого отношения, это всё домыслы «жёлтой прессы».В частности, Айгуль Мильштейн отметила, что Александра Домогарова она не видела около 10 лет и не имеет никакого отношения к его личной жизни и его женам. Для актрисы Домогаров существует исключительно, как талантливый актёр и коллега.Стоит отметить, что за свои 32 года Айгуль Мильштейн добилась довольно неплохих результатов в своей творческой профессии. Актриса предпочитает обсуждать своё творчество и кинопрокаты, а не копаться в «грязном белье».