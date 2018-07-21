АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Секреты Иеронима Босха: Рисующий ад художник контактировал с пришельцами и имел способности провидца
EUR 73.93 USD 63.49
Курс валют на 21.07.2018

Айгуль Мильштейн не давала комментарий об отношениях с Александром Домогаровым

Успешная актриса Айгуль Мильштейн опровергла недавно появившуюся в интернете информацию о том, якобы она рассказала о сексе с Александром Домогаровым. Никаких подробностей о личной жизни актёра и об отношениях с ним Айгуль Мильштейн не оглашала публично.

Айгуль Мильштейн не давала комментарий об отношениях с Александром Домогаровым


После появления в СМИ статьи под названием «Экс-любовница Домогарова Айгуль Мильштейн рассказала о сексе с актером» актриса сделала официальное заявление, что свои отношения с Александром Домогаровым она никогда не комментировала и к информации, появившейся накануне она не имеет никакого отношения, это всё домыслы «жёлтой прессы».

В частности, Айгуль Мильштейн отметила, что Александра Домогарова она не видела около 10 лет и не имеет никакого отношения к его личной жизни и его женам. Для актрисы Домогаров существует исключительно, как талантливый актёр и коллега.

Стоит отметить, что за свои 32 года Айгуль Мильштейн добилась довольно неплохих результатов в своей творческой профессии. Актриса предпочитает обсуждать своё творчество и кинопрокаты, а не копаться в «грязном белье».
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 14:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Безруков порадовал поклонников видео с
Пользователям Instagram надоело смотреть на
Станислав Черчесов не стал отвечать на вопрос о
Ольгу Бузову позвал замуж новый участник «Дом-2»
Ольга Бузова лично наорала на обнаглевшего
Зрители «Дома-2» уверены, что экс-участница
Пользователи Instagram уверены, что Анна Бузова
Александра Черно рассказала о беременности и
Жители Георгиевска заметили в озере древних
Юлия Савичева рассказала поклонникам о первом
Эксперты назвали ТОП-5 самых популярных
Разработка ракеты «Союз-5» обойдется в два раза
Назван ТОП-3 рамных внедорожников, ставших
Британская домохозяйка во время занятия йогой
Стали известны цены нового BMW M2
Айгуль Мильштейн не давала комментарий об
Камеры наблюдения из Канзаса зафиксировали
Яна Рудковская восхитила поклонников своей
Названы самые главные злодеи в истории
Сексуальные движения Ольги Серябкиной на сцене
Ученые нашли в США останки неизвестного ранее
В Австралии 9-летний мальчик весит 179 килограмм
Николай Басков заявил, что Алла Пугачева стала
У ведущей «Дома-2» Юлии Ефременковой и
Россия заняла десятое место по количеству научных
Американцы из города Фэрибо запечатлели на камеру
Ученые: Первые люди появились на нашей планете
Самец китовой акулы может пережить возраст в 130
В Германии компания друзей запечатлела на камеру
Элина Камирен поделилась с подписчиками рецептами
Просмотреть все новости