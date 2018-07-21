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Камеры наблюдения из Канзаса зафиксировали звонящую в дверь змею

Необычный инцидент в Канзасе развеселил пользователей сетей и удивил американцев. Камеры наблюдения зафиксировали звонящую в дверь змею, пытающуюся проникнуть внутрь дома.

Рептилия спустилась с крыши по перегородкам и стала тянуться к кнопке, но ее действия были замечены устройствами. Они сделали фото подозрительного объекта, после чего передали сообщение хозяину на смартфон. Мужчина застал незваную гостью на месте, а дальше спасатели перенесли ее в родную среду обитания.

Камеры наблюдения из Канзаса зафиксировали звонящую в дверь змею


Ученые отметили, что змеи могут не только ползать по земле. Они часто забираются на деревья или крыши зданий, а также есть виды, питающиеся крысами и живущие на высоте, чтобы скрываться от людских глаз.
 
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В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:30
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