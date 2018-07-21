Камеры наблюдения из Канзаса зафиксировали звонящую в дверь змею

Рептилия спустилась с крыши по перегородкам и стала тянуться к кнопке, но ее действия были замечены устройствами. Они сделали фото подозрительного объекта, после чего передали сообщение хозяину на смартфон. Мужчина застал незваную гостью на месте, а дальше спасатели перенесли ее в родную среду обитания.Ученые отметили, что змеи могут не только ползать по земле. Они часто забираются на деревья или крыши зданий, а также есть виды, питающиеся крысами и живущие на высоте, чтобы скрываться от людских глаз.