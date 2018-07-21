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Ксения Собчак пыталась унизить Викторию Боню, рассказав о ее полетах в эконом-классе

Несколько дней назад популярная экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня дала эксклюзивное интервью, в котором рассказала о себе, отношениях с Алексом Смерфитом и его мамой, о жизни в Европе, интересных ситуациях из жизни и своих недоброжелателях.

Так, к примеру, она призналась, что ее невзлюбила бывшая ведущая реалити-шоу Ксения Собчак.

Ксения Собчак пыталась унизить Викторию Боню, рассказав о ее полетах в эконом-классе

Девушка вспомнила, что как-то теледива написала в своем микроблоге пост, в котором попыталась унизить ее тем, что она летает в эконом-классе самолета. Вика отметила, что ее это никак не задело, однако вызвало некое недоумение.

По словам Бони, все, что есть в ее жизни, она заработала сама. У нее не было богатых родителей, а потому она не появилась на свет с золотой ложкой во рту, намекая на то, что Собчак никогда ни в чем не нуждалась благодаря высокому статусу отца и матери в обществе.

«Скажу больше: в Европе люди, имеющие мультимиллионные бизнесы, летают экономклассом, и никого это не смущает. Ксюша, это нормально!», - подчеркнула она.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 11:23
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