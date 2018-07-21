Ксения Собчак пыталась унизить Викторию Боню, рассказав о ее полетах в эконом-классе

«Скажу больше: в Европе люди, имеющие мультимиллионные бизнесы, летают экономклассом, и никого это не смущает. Ксюша, это нормально!», - подчеркнула она.

Так, к примеру, она призналась, что ее невзлюбила бывшая ведущая реалити-шоу Ксения Собчак.Девушка вспомнила, что как-то теледива написала в своем микроблоге пост, в котором попыталась унизить ее тем, что она летает в эконом-классе самолета. Вика отметила, что ее это никак не задело, однако вызвало некое недоумение.По словам Бони, все, что есть в ее жизни, она заработала сама. У нее не было богатых родителей, а потому она не появилась на свет с золотой ложкой во рту, намекая на то, что Собчак никогда ни в чем не нуждалась благодаря высокому статусу отца и матери в обществе.