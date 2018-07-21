Яна Рудковская восхитила поклонников своей фигурой в красном купальнике

Она позировала на пляже болгарского курорта возле будки спасателей. Подписчики сразу вспомнили сюжет из фильма с участием Памелы Андерсон, отметив, что Яна Рудковская может дать фору коллеге из-за прекрасного внешнего вида.Пользователи сетей тоже оценили подтянутое тело многодетной мамы и красивую форму бюста, после чего обратили внимание на стройные ноги. Они восхищаются женственностью знаменитости, постоянно работающей над собой, пожелав ей дальше радовать поклонников позитивными сюжетами.