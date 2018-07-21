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Сексуальные движения Ольги Серябкиной на сцене назвали пошлыми

Солистка группы SEREBRO на своей странице в Instagram опубликовала видео ролик, на котором запечатлено одно из её выступлений. Не всем подписчикам понравились сексуальные движения певицы, некоторые их назвали пошлыми.

Сексуальные движения Ольги Серябкиной на сцене назвали пошлыми


На выложенном видеоролике Ольга Серябкина исполняет под музыку сексуальные движения возле молодого гитариста. Певица энергично двигает бёдрами, демонстрируя неоднозначный посыл в сторону музыканта. Подписчики Ольги Серябкиной оценили видеоролик звезды, однако далеко не все оказались в восторге от такого поведения на сцене.

В комментариях подписчики отметили, что танец получился пошлым и вульгарным. Некоторые фанаты даже заявили, что Ольга Серябкина двигается так будто больной человек в судорогах. Однако артистка не стала реагировать на выпады своих подписчиков, а на её защиту стали истинные фанаты, заявившие, что ничего не достойного они не видят в поведении Ольги.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 14:00
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