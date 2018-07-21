Сексуальные движения Ольги Серябкиной на сцене назвали пошлыми

Публикация от SEREBRO (@serebro_official) 20 Июл 2018 в 1:40 PDT

На выложенном видеоролике Ольга Серябкина исполняет под музыку сексуальные движения возле молодого гитариста. Певица энергично двигает бёдрами, демонстрируя неоднозначный посыл в сторону музыканта. Подписчики Ольги Серябкиной оценили видеоролик звезды, однако далеко не все оказались в восторге от такого поведения на сцене.В комментариях подписчики отметили, что танец получился пошлым и вульгарным. Некоторые фанаты даже заявили, что Ольга Серябкина двигается так будто больной человек в судорогах. Однако артистка не стала реагировать на выпады своих подписчиков, а на её защиту стали истинные фанаты, заявившие, что ничего не достойного они не видят в поведении Ольги.