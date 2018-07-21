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«Я сейчас для многих открою страшную тайну»: Ольга Бузова впервые ответила на вопрос, который ей часто задает СМИ

Прославленная телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а с недавнего времени еще и певица Ольга Бузова впервые рассказала, почему временами ведет себя, как глупая блондинка.

На днях известнейший российский глянцевый журнал «Harper's Bazaar» опубликовал эксклюзивное интервью с самой популярной фигурой российского шоу-бизнеса – Ольгой Бузовой.

«Я сейчас для многих открою страшную тайну»: Ольга Бузова впервые ответила на вопрос, который ей часто задает СМИ

Знаменитость пообщавшись с журналистами издания, ответила на ряд вопросов, которые интересуют зачастую не только ее поклонников и СМИ, но и недоброжелателей.

Стоит подчеркнуть, что до сегодняшнего дня фолловеры и злопыхатели временами до хрипоты спорят: на самом ли деле Ольга глупая блондинка или она настолько хорошо умеет играть? Да и журналистов в некоторых случаях интересует: исполняет ли Бузова роль анекдотной слабоумной блондинки, говоря бессмыслицу в кадре, или все-таки просто профессионально изображает дуреху, при этом не являясь таковой?

Ольга не стала раскрывать все свои карты и отшучиваясь в очередной раз заявила, что пусть это останется самой огромной тайной тысячелетия.

«Я сейчас для многих открою страшную тайну»: Ольга Бузова впервые ответила на вопрос, который ей часто задает СМИ

Как бы то ни было, но на этот раз одна из самых популярных девушек Российской Федерации решила сделать признание. Сняв все «розовые очки», у телеведущей прославленной телестройки «Дом-2» оказался, на удивление, довольно «трезвый» взгляд на происходящее в ее жизни.

«Я сейчас для многих открою страшную тайну. Я иногда прикалываюсь. Не всё, что я делаю, серьезно», - ответила Ольга Бузова не только журналистам журнала «Harper's Bazaar», но и всем недоброжелателям, которые до сих пор сомневаются в ее интеллектуальных способностях.

Что же касается злопыхателей и их, время от времени, не совсем лицеприятной критики, то известнейшая теледива страны заявила, что ей все равно на то, что о ней думают окружающие. Также Ольга Бузова подчеркнула, что несмотря на упорство хейтеров донести ей свое мнение, знаменитости до их слов нет дела.

«Я сейчас для многих открою страшную тайну»: Ольга Бузова впервые ответила на вопрос, который ей часто задает СМИ

«Наша любимая Олечка! Ты умничка! Правильно, что не обращаешь внимания на постоянно лающих собак в свою сторону! Мы любим тебя!», «Бузова, так держать! Ты крутая!», «Я всегда говорил, что ты умная девушка, которая хорошо знает, в какой момент нужно притвориться глупенькой блондинкой! Так держать!», - пишут преданные поклонники Ольги Бузовой в Сети.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:18
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