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Ученые нашли в США останки неизвестного ранее динозавра

Палеонтологами из США обнаружен новый, не известный ранее, вид динозавров. Как сообщают специалисты, останки его представителя найдены в 2008 году, только так и не было определено, к какому классу его отнести.

Принадлежит обнаруженная особь к новым представителям вида, которым определено название - анкилозаврид. По длине они достигают примерно 5 метров. Это травоядные динозавры, что определено по отсутствию на челюстях острых зубов. Специалисты уточняют, что по виду его можно спутать с трицератопсом, только последняя находка без защитной мембраны на голове.
Ученые нашли в США останки неизвестного ранее динозавра


Обитал динозавр примерно 76 миллионов лет назад, это самый старый представитель вида. Останки обнаружены на территории штата Юта. Палеонтологами установлено, что у анкилозаврида на голове было несколько рогов, которыми он сбивал плоды с деревьев.

Ученые попытались определить место динозавра в ходе эволюции представителей животного мира, только точный ответ не получен. Akainacephalus johnsoni мог быть более раннего происхождения, чем обнаруженный погибший последний представитель вида. Сейчас останки поместили в архив музея естественной истории Юты.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 13:45
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