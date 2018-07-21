Ученые нашли в США останки неизвестного ранее динозавра

Принадлежит обнаруженная особь к новым представителям вида, которым определено название - анкилозаврид. По длине они достигают примерно 5 метров. Это травоядные динозавры, что определено по отсутствию на челюстях острых зубов. Специалисты уточняют, что по виду его можно спутать с трицератопсом, только последняя находка без защитной мембраны на голове.Обитал динозавр примерно 76 миллионов лет назад, это самый старый представитель вида. Останки обнаружены на территории штата Юта. Палеонтологами установлено, что у анкилозаврида на голове было несколько рогов, которыми он сбивал плоды с деревьев.Ученые попытались определить место динозавра в ходе эволюции представителей животного мира, только точный ответ не получен. Akainacephalus johnsoni мог быть более раннего происхождения, чем обнаруженный погибший последний представитель вида. Сейчас останки поместили в архив музея естественной истории Юты.