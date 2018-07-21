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Новый дом на Профсоюзной соответствует всем требованиям комфорта для жителя мегаполиса

Город дает массу возможностей для жизни и работы в нем, но при этом накладывает не меньше ограничений. Жители мегаполисов постоянно сталкиваются с проблемой экологии, транспорта, доступности социальной инфраструктуры, они зависят от коммунальных и дорожных служб. Разумеется, избавиться от всех проблем сразу невозможно, но вполне можно минимизировать их, просто выбрав правильный район для жизни.
Это не так-то и просто. Жилищный рынок изобилует вариантами стандартных квартир в не самых лучших районах, чтобы подобрать что-то действительно стоящее, придется немало потрудиться.


С чего нужно начать, выбирая квартиру?

Во-первых, внимательно ознакомиться с характеристикой районов города. В приоритете, в данном случае, Юго-Западный округ – классические спальные районы Москвы с развитой инфраструктурой и дорожной сетью, но при этом очень зеленые и уютные. Благодаря удачному расположению (большой Битцевский парк, тут же расположен Теплостановский лес и зона отдыха Тропарево), а также отсутствию крупных промышленных объектов в непосредственной близости, экологическая ситуация в ЮЗАО сегодня одна из лучших в городе.

Новый дом на Профсоюзной соответствует всем требованиям комфорта для жителя мегаполиса


Во-вторых, следует внимательно выбрать сам дом, в котором будет размещаться будущая квартира. Наилучший вариант – только что построенное здание, в котором нет проблем с устаревшими конструкциями и коммуникациями. Такой, как, например, новый дом на ул. Профсоюзной, 128, построенный по уникальному современному проекту с оригинальным внутренним дизайном. Разработчики учли все новейшие тенденции в архитектуре и современные требования комфорта, продумав буквально все мелочи, от парковочных мест до планировки квартир.

Новый дом на Профсоюзной соответствует всем требованиям комфорта для жителя мегаполиса


Главная идея проекта дома на Профсоюзной, 128 – это комфорт во всем, чтобы человек, которые въезжал в новую квартиру, был полностью обеспечен всем необходимым (на первом этаже здания размещаются кафе, магазинчики и другие предприятия сферы услуг), чтобы у него не возникало никаких проблем с поиском парковочного места или с заездом в подъезд детской или инвалидной коляски, с перемещением крупногабаритных вещей и т.д. При всем при этом дом на Профсоюзной, 128 получился еще и очень уютным: все общие пространства выполнены в морской тематике (архитекторы развивали два направления – «Босфор» и «Гольфстрим»), сами квартиры очень светлые из-за увеличенной площади остекления и высоты потолков.

Новый дом на Профсоюзной соответствует всем требованиям комфорта для жителя мегаполиса


Плюсом нового дома на Профсоюзной, 128 является то, что квартиры в нем еще есть. Минус заключается в том, что их, увы, очень мало, но хочется надеяться, что идея строительства комфортного для жизни жилья будет развита и другими застройщиками.

Новый дом на Профсоюзной соответствует всем требованиям комфорта для жителя мегаполиса
 
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Добавил: Инна Сегодня, 10:31
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