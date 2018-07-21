Новый дом на Профсоюзной соответствует всем требованиям комфорта для жителя мегаполиса

С чего нужно начать, выбирая квартиру?Во-первых, внимательно ознакомиться с характеристикой районов города. В приоритете, в данном случае, Юго-Западный округ – классические спальные районы Москвы с развитой инфраструктурой и дорожной сетью, но при этом очень зеленые и уютные. Благодаря удачному расположению (большой Битцевский парк, тут же расположен Теплостановский лес и зона отдыха Тропарево), а также отсутствию крупных промышленных объектов в непосредственной близости, экологическая ситуация в ЮЗАО сегодня одна из лучших в городе.Во-вторых, следует внимательно выбрать сам дом, в котором будет размещаться будущая квартира. Наилучший вариант – только что построенное здание, в котором нет проблем с устаревшими конструкциями и коммуникациями. Такой, как, например, новый дом на ул. Профсоюзной, 128, построенный по уникальному современному проекту с оригинальным внутренним дизайном. Разработчики учли все новейшие тенденции в архитектуре и современные требования комфорта, продумав буквально все мелочи, от парковочных мест до планировки квартир.Главная идея проекта дома на Профсоюзной, 128 – это комфорт во всем, чтобы человек, которые въезжал в новую квартиру, был полностью обеспечен всем необходимым (на первом этаже здания размещаются кафе, магазинчики и другие предприятия сферы услуг), чтобы у него не возникало никаких проблем с поиском парковочного места или с заездом в подъезд детской или инвалидной коляски, с перемещением крупногабаритных вещей и т.д. При всем при этом дом на Профсоюзной, 128 получился еще и очень уютным: все общие пространства выполнены в морской тематике (архитекторы развивали два направления – «Босфор» и «Гольфстрим»), сами квартиры очень светлые из-за увеличенной площади остекления и высоты потолков.Плюсом нового дома на Профсоюзной, 128 является то, что квартиры в нем еще есть. Минус заключается в том, что их, увы, очень мало, но хочется надеяться, что идея строительства комфортного для жизни жилья будет развита и другими застройщиками.