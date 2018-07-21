Евгения Феофилактова без фотошопа разочаровала своих поклонников

«Женечка красотка», «Очень эффектная!», «Женечка ты богиня!», «Вааууу Жень, очень крутой образ, то что я люблю. Маечка, брючки... Шикарно», «Очень красиво! Белая маечка, да на такой фигуре», «Очень красиво! Белая маечка, да на такой фигуре», - восхищались в комментариях пользователи Сети.

Так, несколько дней назад она опубликовала снимок, на котором демонстрировала фанатам свою фигуру в белой майке, зеленых спортивных штанах и маленькой черной сумочкой в руках.Однако позже в Сети появилось фото без какой-либо обработки, на котором Женя запечатлена в этом же наряде. На нем видно, что у девушки полные ноги и достаточно большая попа с «ушками», об этом заявили все те же пользователи Instagram.Некоторые из них разочаровались в Феофилактовой и попросили впредь не пускать им пыль в глаза, дабы казаться лучше, чем она есть на самом деле.