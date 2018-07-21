Модель Кристина Замир попросила больше не обсуждать их с Дмитрием Тарасовым возможный роман

«Всё это приняло нездоровый оборот. Максимум что я хотела – посмеяться над прессой. Я просто в шоке что можно вывернуть из обычного снимка с известным человеком. Я ничего не имею против семьи Тарасовых, а ваши предположения просто удивляют», - написала она.

Девушка намекнула, что очень хорошо провела время в компании футболиста в тот момент, когда его супруга лежала в больнице.Это новость быстро облетела Сеть и стала причиной многих споров. В комментариях к публикации пользователи Instagram ругали Дмитрия, злорадствовали, что уведшая из семьи мужчину Анастасия Костенко получила по заслугам, а также обвиняли модель в том, что она связалась с женатым.Стоит отметить, что сам Тарасов никак не отреагировал на происходящее. По данным СМИ, вместе с футбольным клубом «Локомотив» он уехал на сборы.Что касается Кристины, то слухи о романе с бывшим мужем Ольги Бузовой значительно повысили ее популярность – количество подписчиков существенно увеличилось, а также девушке присвоили звание «самой красивой болельщицы ЧМ-2018».Судя по всему, получив то, чего хотела, Замир поспешила оправдаться. На своей странице она поздравила футболиста с рождением дочери и попросила подписчиков больше не обсуждать их вероятный роман.