Американцы из города Фэрибо запечатлели на камеру неизвестное науке животное

Загадочная особь имеет необычный внешний вид и ищет пропитание в мусорных баках, а также нападает на домашних собак. Некоторые эксперты сравнили животные с сумчатым млекопитающим, но его собратья были замечены в штате Огайо.Пока ученые имеют версию, что это больная чесоткой лиса, лишившаяся шерсти. Такой недуг поражает многих зверей, после чего их просто невозможно узнать, но чтобы проверить данную теорию, нужно выловить этого представителя фауны, нарушающего спокойствие горожан.