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Американцы из города Фэрибо запечатлели на камеру неизвестное науке животное

Американцы из города Фэрибо запечатлели на камеру неизвестное науке животное. Они предположили, что это может быть чупакабра, решившая показать себя людям.

Загадочная особь имеет необычный внешний вид и ищет пропитание в мусорных баках, а также нападает на домашних собак. Некоторые эксперты сравнили животные с сумчатым млекопитающим, но его собратья были замечены в штате Огайо.

Американцы из города Фэрибо запечатлели на камеру неизвестное науке животное


Пока ученые имеют версию, что это больная чесоткой лиса, лишившаяся шерсти. Такой недуг поражает многих зверей, после чего их просто невозможно узнать, но чтобы проверить данную теорию, нужно выловить этого представителя фауны, нарушающего спокойствие горожан.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:15
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