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У Ольги Бузовой появился новый поклонник среди участников «Дома-2»

Ведущую скандально известной телестройки позвали замуж. У Романа Гриценко теперь появился серьезный соперник.

У Ольги Бузовой появился новый поклонник среди участников «Дома-2»

В понедельник на Поляне проекта появился парень с довольно необычным именем Дизо Зорин. Молодой человек влюблен в Ольгу Бузову и намерен добиться от нее взаимности. Дизо не скрывает, что относится к знаменитой ведущей с фанатизмом, прекрасно знаком с ее творчеством и не планирует отступать.

Сама же Ольга довольно благосклонно восприняла поклонника и даже подарила ему танец под свою песню. Зорин сразу же ощутил, что хочет жениться на Бузовой, и не сомневается, что его старания принесут свои плоды. Он уже разговаривал с теледивой перед лобным местом, предупредив, что сделает ей предложение.

«Я подошел к ней перед лобным местом. Сказал: «Бузова, я буду делать тебе сейчас предложение. Правда, без кольца». Она сказала: «А как это без кольца?» И я наметил себе цель своего пребывания на проекте — коплю на кольцо Оленьке Бузовой. Хочу заработать и купить ей кольцо, а до этого буду добиваться ее внимания», - сообщил Дизо.

На данный момент остается загадкой, сколько новенький участник собирается копить средства, и какое украшение выберет для телеведущей, однако в любом случае он будет доказывать, что не боится конкуренции в лице Ромы Гриценко. По словам Дизо, раньше он не предполагал, что настолько сильно может захотеть отношений.

Стоит отметить, что сам Гриценко уже не слишком настроен на завоевание сердца ведущей. По крайней мере, фанаты Ольги невероятно возмущены из-за того, что парень отправился на отдых с Ириной Пинчук, к тому же, после того, как Ольга в очередной раз спасла его от изгнания за потасовку с Женей Масловым.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:49
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