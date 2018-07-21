Ученые: Первые люди появились на нашей планете благодаря процессам на Луне

Многие живые существа находились в воде миллионы лет, но потом первые виды растений стали завоевывать территории суши. Эти процессы связаны с влиянием спутника Земли на приливы и отливы, которые были намного сильнее 430 миллионов лет назад.Само небесное тело тоже располагалось на близком расстоянии от планеты, а берега без воды облюбовали организмы, не способные выживать в новых условиях. Сильные существа смогли захватить пространство суши и адаптировались для дальнейшей эволюции.