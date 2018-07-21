Самец китовой акулы может пережить возраст в 130 лет

В течение десяти лет специалисты наблюдали за поведением китовых акул у берегов некоторых островов Мальдивского архипелага. При этом их измеряли лазерным дальномером и рулеткой, а так же велось видеонаблюдение. Были собраны данные про динамику роста по 44 акулам, среди которых были в основном молодые особи. Полученные данные позволили составить математическую модель, которая позволяет проводить расчет возраста акулы, основываясь на ее размерах.Данная модель показала, что самцы китовых акул, половой зрелости достигают к 25 году жизни, при этом общий срок их жизни может продлиться до 130 лет. Относительно самок, данный показатель точно не установлен, так как пока недостаточно информации.На глаза человека, китовые акулы почти не попадаются в дикой природе. Китовая акула, с 2016 года, находится в списке редких и вымирающих видов Международной Красной книги.