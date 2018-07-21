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В Германии компания друзей запечатлела на камеру призрачную фигуру “Супермена”

В Германии компания друзей запечатлела на камеру призрачную фигуру “Супермена”. Свидетели события были поражены необычным зрелищем и опубликовали материалы в сетях.

В Германии компания друзей запечатлела на камеру призрачную фигуру “Супермена”


Инцидент произошел в городе Франкфурт-на-Майне, когда молодые люди снимали на камеру сюжеты во время поездки на транспорте. Они находились возле стройки, когда один человек закричал от ужаса, заметив в воздухе фигуру человека. Потом фантом стал субстанцией, полетевшей к соседнему дому, чтобы приземлиться на его крыше.



Пользователи тоже были поражены необычным сюжетом, отметив, что он намного круче, чем НЛО. Некоторые лица предположили, что немцы увидели ангела, а скептики сразу начали критиковать авторов. Они считают, что это просто попавшее на стекло капля воды, принявшая причудливые очертания привидения.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:30
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