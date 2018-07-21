Дочь Майкла Джексона снялась топлес для рекламной кампании обувного бренда

Также Пэрис написала: «Мне было весело работать над этими фотографиями. Это невероятно – сотрудничать с фотографом, которому нравятся такие же странные вещи, как и тебе».

Пэрис Джексон приняла участие в рекламе обувного бренда RE/Done + Weejuns. На опубликованном в социальной сети снимке можно увидеть, что подход к фотосессии у дочери Майкла Джексона довольно смелый.На опубликованном в Instagram снимке обнаженная грудь Пэрис была прикрыта лишь одним лофером. На фото девушка находилась в лежачем положении, а ее руки подняты над головой. В комментарии к фотографии дочь Майкла Джексона написала, что ей очень понравился подход фотографа к работе с ней.Всего за сутки пост Пэрис Джексон собрал более 76 тысяч лайкой и огромное количество восторженных комментариев. Также была написана и критика, но преданные поклонники быстро пресекли нападки на свою любимицу.Стоит отметить, что дочь Майкла Джексона шокирует общественность довольно часто. Ранее девушка сделала заявление о своей ориентации нетрадиционного характера.