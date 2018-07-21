Дочь Майкла Джексона снялась топлес для рекламной кампании обувного бренда
Дочь Майкла Джексона, Пэрис, снялась топлес для рекламной кампании одного из популярных обувных брендов. Соответствующие снимки девушка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
Пэрис Джексон приняла участие в рекламе обувного бренда RE/Done + Weejuns. На опубликованном в социальной сети снимке можно увидеть, что подход к фотосессии у дочери Майкла Джексона довольно смелый.
На опубликованном в Instagram снимке обнаженная грудь Пэрис была прикрыта лишь одним лофером. На фото девушка находилась в лежачем положении, а ее руки подняты над головой. В комментарии к фотографии дочь Майкла Джексона написала, что ей очень понравился подход фотографа к работе с ней.
Также Пэрис написала: «Мне было весело работать над этими фотографиями. Это невероятно – сотрудничать с фотографом, которому нравятся такие же странные вещи, как и тебе».
Всего за сутки пост Пэрис Джексон собрал более 76 тысяч лайкой и огромное количество восторженных комментариев. Также была написана и критика, но преданные поклонники быстро пресекли нападки на свою любимицу.
Стоит отметить, что дочь Майкла Джексона шокирует общественность довольно часто. Ранее девушка сделала заявление о своей ориентации нетрадиционного характера.