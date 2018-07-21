Китайцы были напуганы появлением трех НЛО в небе над городом

Загадочные огни вызвали панику среди населения, после чего пользователи стали активно обсуждать информацию. Многие люди предположили, что свидетели события перепутали НЛО с ракетой или самолетом, который сложно рассмотреть вечером. Исследователи тоже решили проверить сведения и сделать свои выводы.Китайцы отметили, что внеземные корабли имели внушительные размеры. Они были в форме огненных сфер, которые периодически исчезали на глазах у горожан, чтобы потом появиться в другом месте. Кроме того, пришельцы двигались на большой скорости и показывали свои маневры.