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Китайцы были напуганы появлением трех НЛО в небе над городом

Китайцы были напуганы появлением трех НЛО в небе над городом. Они опубликовали материалы в сетях, но власти страны пока не комментируют ситуацию.

Загадочные огни вызвали панику среди населения, после чего пользователи стали активно обсуждать информацию. Многие люди предположили, что свидетели события перепутали НЛО с ракетой или самолетом, который сложно рассмотреть вечером. Исследователи тоже решили проверить сведения и сделать свои выводы.

Китайцы были напуганы появлением трех НЛО в небе над городом


Китайцы отметили, что внеземные корабли имели внушительные размеры. Они были в форме огненных сфер, которые периодически исчезали на глазах у горожан, чтобы потом появиться в другом месте. Кроме того, пришельцы двигались на большой скорости и показывали свои маневры.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:45
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