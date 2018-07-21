Ученые рассказали про пользу от употребления жирной морской рыбы

Как рассказали ученые, полноценное здоровое питание, должно обязательно содержать морскую жирную рыбу. На этом настаивают диетологи, так как здесь находятся незаменимые источники омега-3 полиненасыщенных кислот, необходимых организму для участия в человеческом метаболизме.На основании анализов испытуемых, ученые провели подсчет, указавший, что за период в 16 лет, среди 430 тысяч людей, умерло 84 тысячи граждан. Только специалисты обратили внимание на ситуацию, при которой мужчины, употреблявшие больше всех рыбные продукты, умирали от заболевания печени на 37% реже. Помимо этого, на 10% реже умирали от проявления заболеваний сердца.