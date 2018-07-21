Ученые рассказали про пользу от употребления жирной морской рыбы
В одной из опубликованых в Journal of Internal Medicine статье, ученые сообщают, что при употреблении в пищу рыбы, устраняется множество причин, по которым человек может умереть. Специалисты проанализировали результаты масштабного исследования, которое длилось 16 лет, наблюдался при этом ежедневный образ жизни, в отношении потребления продуктов, более чем 400 тысяч людей.
Как рассказали ученые, полноценное здоровое питание, должно обязательно содержать морскую жирную рыбу. На этом настаивают диетологи, так как здесь находятся незаменимые источники омега-3 полиненасыщенных кислот, необходимых организму для участия в человеческом метаболизме.
На основании анализов испытуемых, ученые провели подсчет, указавший, что за период в 16 лет, среди 430 тысяч людей, умерло 84 тысячи граждан. Только специалисты обратили внимание на ситуацию, при которой мужчины, употреблявшие больше всех рыбные продукты, умирали от заболевания печени на 37% реже. Помимо этого, на 10% реже умирали от проявления заболеваний сердца.