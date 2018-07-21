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Жители Уфы запечатлели на видео полет НЛО над телецентром

Жители Уфы запечатлели на видео полет НЛО над телецентром. Они опубликовали сюжет в сетях и долго обсуждали необычное событие.

Жители Уфы запечатлели на видео полет НЛО над телецентром


Объект внушительных размеров излучал сильное свечение и привлек к себе внимание свидетелей события. Он долго кружился над выбранным местом и не спешил исчезать перед глазами изумленных людей. Многие пользователи предположили, что НЛО решил просто провести разведку или предупредить землян о грядущих событиях.



Скептики стали упоминать воздушный транспорт и дроны, но с ними были не согласны многие юзеры. Внеземной корабль поразил их своей яркостью и мог прилететь сюда для своих целей.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:30
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