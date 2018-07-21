Жители Уфы запечатлели на видео полет НЛО над телецентром

Объект внушительных размеров излучал сильное свечение и привлек к себе внимание свидетелей события. Он долго кружился над выбранным местом и не спешил исчезать перед глазами изумленных людей. Многие пользователи предположили, что НЛО решил просто провести разведку или предупредить землян о грядущих событиях.Скептики стали упоминать воздушный транспорт и дроны, но с ними были не согласны многие юзеры. Внеземной корабль поразил их своей яркостью и мог прилететь сюда для своих целей.