Ученые: Яблочный уксус не является спасением от всех недугов и может причинить вред здоровью

Данный продукт используется в качестве дезинфицирующего средства на кухне, но во время болезней горла он не убирает источник инфекции. При полоскании можно повредить гортань кислотой, а также им нельзя лечить бородавки и угри, потому что примочки могут вызывать ожоги на коже. Кроме того, уксус не снимает изжогу или кислотный рефлюкс из-за неспособности блокировать выбросы кислоты в нижней части желудка.Это чудо не избавляет человека от лишнего веса и избытка холестерина, потому что сброшенные калории быстро возвращаются к нему после окончания диеты. Пока ученые не выяснили, как продукт влияет на уровень сахара в крови, но он разрушает эмаль зубов и может негативно воздействовать на легкие, если пить его залпом.