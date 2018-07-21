АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Секреты Иеронима Босха: Рисующий ад художник контактировал с пришельцами и имел способности провидца
EUR 73.93 USD 63.49
Курс валют на 21.07.2018

Ученые: Яблочный уксус не является спасением от всех недугов и может причинить вред здоровью

Американские ученые развенчали мифы людей о пользе яблочного уксуса. Он не является спасением от всех недугов и может причинить вред здоровью.

Данный продукт используется в качестве дезинфицирующего средства на кухне, но во время болезней горла он не убирает источник инфекции. При полоскании можно повредить гортань кислотой, а также им нельзя лечить бородавки и угри, потому что примочки могут вызывать ожоги на коже. Кроме того, уксус не снимает изжогу или кислотный рефлюкс из-за неспособности блокировать выбросы кислоты в нижней части желудка.

Ученые: Яблочный уксус не является спасением от всех недугов и может причинить вред здоровью


Это чудо не избавляет человека от лишнего веса и избытка холестерина, потому что сброшенные калории быстро возвращаются к нему после окончания диеты. Пока ученые не выяснили, как продукт влияет на уровень сахара в крови, но он разрушает эмаль зубов и может негативно воздействовать на легкие, если пить его залпом.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:38
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Царь Навуходоносор даже в страшном сне не
Маргарита Шубина после убийства матери решила
Секреты Иеронима Босха: Рисующий ад художник
Больному горлу поможет мороженое
Ученые: Яблочный уксус не является спасением от
В России придумали технологию, как сделать бензин
Путин впервые прокомментировал грядущее повышение
Жители Кейптауна увидели в небе город-призрак
Ровер NASA Curiosity не смог пробурить странные
Обнаружено предполагаемое место крушения
Через несколько недель NASA запустит первый в
Эксперты определили состав самых опасных
Неадекватный житель Сахалина испугал медведей на
В КНР туристы запечатали на видео телепортацию
В сетях появились фото разрушительного торнадо из
Американцы хотят вернуться на Луну из-за залежей
Ученые: Внеземные бактерии могут вызвать
Миниатюрные роботы будут помогать людям при
Исследование близнецов показало влияние стиля
Ученые заставили наночастицы вращаться со
Туристка в Бразилии запечатлела на видео
Боевой НЛО в форме бумеранга был замечен
IBM использует возможности искусственного
Космический юрист из США объяснил, кому
Ученые: В пассивном курении обнаружена новая
Концертный костюм Филиппа Киркорова на дне
Поклонницы раскритиковали руки Димы Билана
Равшана Куркова порадовала поклонников стильным
Жительница Челябинска была шокирована низким
Житель Мюнхена заметил множество НЛО в небе над
Просмотреть все новости