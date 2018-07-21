Поклонники раскритиковали внешний вид Анастасии Волочковой возле “дерева радости”

Звезда позировала перед камерой возле отеля, спрятавшись за этим чудом природы. Недоброжелатели сразу предположили, что она находится в нетрезвом состоянии, а потому решила сделать такой сюжет. Преданные фанаты решили заступиться за Анастасию Волочкову и попросили ее не обращать внимания на выпады завистников.Они позитивно оценили сюжет, потому что уже устали от старых образов знаменитости. Пользователи сетей назвали ее интересной личностью, добившейся признания благодаря труду и таланту.