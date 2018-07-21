АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Секреты Иеронима Босха: Рисующий ад художник контактировал с пришельцами и имел способности провидца
EUR 73.93 USD 63.49
Курс валют на 21.07.2018

Поклонники раскритиковали внешний вид Анастасии Волочковой возле “дерева радости”

Балерина продолжает публиковать в Instagram фото, сделанные на отдыхе, часто становясь объектом для обсуждения со стороны поклонников. Сейчас они раскритиковали внешний вид Анастасии Волочковой возле “дерева радости” и написали много негативных сообщений.

Звезда позировала перед камерой возле отеля, спрятавшись за этим чудом природы. Недоброжелатели сразу предположили, что она находится в нетрезвом состоянии, а потому решила сделать такой сюжет. Преданные фанаты решили заступиться за Анастасию Волочкову и попросили ее не обращать внимания на выпады завистников.

Поклонники раскритиковали внешний вид Анастасии Волочковой возле “дерева радости”


Они позитивно оценили сюжет, потому что уже устали от старых образов знаменитости. Пользователи сетей назвали ее интересной личностью, добившейся признания благодаря труду и таланту.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники раскритиковали внешний вид Анастасии
Поклонники перепутали Орбакайте с Пугачевой
Модель Кристина Замир попросила больше не
Евгения Феофилактова без фотошопа разочаровала
Новый дом на Профсоюзной соответствует всем
Анастасия Кожевникова показала поклонникам фото в
Дима Билан заинтриговал поклонников видео с
Екатерина Климова восхитила поклонников
У Ольги Бузовой появился новый поклонник среди
Эмили Ратаковски восхитила пышными ягодицами на
Царь Навуходоносор даже в страшном сне не
Маргарита Шубина после убийства матери решила
Секреты Иеронима Босха: Рисующий ад художник
Больному горлу поможет мороженое
Ученые: Яблочный уксус не является спасением от
В России придумали технологию, как сделать бензин
Путин впервые прокомментировал грядущее повышение
Жители Кейптауна увидели в небе город-призрак
Ровер NASA Curiosity не смог пробурить странные
Обнаружено предполагаемое место крушения
Через несколько недель NASA запустит первый в
Эксперты определили состав самых опасных
Неадекватный житель Сахалина испугал медведей на
В КНР туристы запечатали на видео телепортацию
В сетях появились фото разрушительного торнадо из
Американцы хотят вернуться на Луну из-за залежей
Ученые: Внеземные бактерии могут вызвать
Миниатюрные роботы будут помогать людям при
Исследование близнецов показало влияние стиля
Ученые заставили наночастицы вращаться со
Просмотреть все новости