Поклонники раскритиковали внешний вид Анастасии Волочковой возле “дерева радости”
Балерина продолжает публиковать в Instagram фото, сделанные на отдыхе, часто становясь объектом для обсуждения со стороны поклонников. Сейчас они раскритиковали внешний вид Анастасии Волочковой возле “дерева радости” и написали много негативных сообщений.
Звезда позировала перед камерой возле отеля, спрятавшись за этим чудом природы. Недоброжелатели сразу предположили, что она находится в нетрезвом состоянии, а потому решила сделать такой сюжет. Преданные фанаты решили заступиться за Анастасию Волочкову и попросили ее не обращать внимания на выпады завистников.
Они позитивно оценили сюжет, потому что уже устали от старых образов знаменитости. Пользователи сетей назвали ее интересной личностью, добившейся признания благодаря труду и таланту.