Самая полная в мире модель шокировала фанатов голым видом в ванне с сыном
Самая полная в мире модель Тесс Холлдей среди подписчиков в Instagram вызвала бурную реакцию. Дело в том, что модель выложила снимок, на котором она запечатлена голая в ванной в присутствии своего сына.
Модель Тесс Холлидей славится своим провокационным характером. Из-за публикаций в социальных сетях она неоднократно вызывала бурную реакцию фанатов. Не стал исключением и последний пост 155-килограммовой звезды.
Модель опубликовала фотографию, на которой она запечатлена обнажённой во время принятия ванной вместе с 2-летним сыном. При этом модель задрала ногу, позируя в неестественной позе. В описании к данному снимку модель отметила, что любит принимать ванну вместе с ребёнком, а ногу она задрала, чтобы на неё не попала вода, так как на ней свежая татуировка.
За эту фотографию подписчики осудили Тесс Холлидей, посчитав снимок неприятным. В комментариях к данному снимку возмущённые подписчики раскритиковали модель за её не совсем уместное поведение.
Модель Тесс Холлидей славится своим провокационным характером. Из-за публикаций в социальных сетях она неоднократно вызывала бурную реакцию фанатов. Не стал исключением и последний пост 155-килограммовой звезды.
Модель опубликовала фотографию, на которой она запечатлена обнажённой во время принятия ванной вместе с 2-летним сыном. При этом модель задрала ногу, позируя в неестественной позе. В описании к данному снимку модель отметила, что любит принимать ванну вместе с ребёнком, а ногу она задрала, чтобы на неё не попала вода, так как на ней свежая татуировка.
За эту фотографию подписчики осудили Тесс Холлидей, посчитав снимок неприятным. В комментариях к данному снимку возмущённые подписчики раскритиковали модель за её не совсем уместное поведение.