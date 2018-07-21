Самая полная в мире модель шокировала фанатов голым видом в ванне с сыном

Публикация от T E S S 🔥 (@tessholliday) 19 Июл 2018 в 1:10 PDT

Модель Тесс Холлидей славится своим провокационным характером. Из-за публикаций в социальных сетях она неоднократно вызывала бурную реакцию фанатов. Не стал исключением и последний пост 155-килограммовой звезды.Модель опубликовала фотографию, на которой она запечатлена обнажённой во время принятия ванной вместе с 2-летним сыном. При этом модель задрала ногу, позируя в неестественной позе. В описании к данному снимку модель отметила, что любит принимать ванну вместе с ребёнком, а ногу она задрала, чтобы на неё не попала вода, так как на ней свежая татуировка.За эту фотографию подписчики осудили Тесс Холлидей, посчитав снимок неприятным. В комментариях к данному снимку возмущённые подписчики раскритиковали модель за её не совсем уместное поведение.