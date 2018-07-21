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Поклонники перепутали Орбакайте с Пугачевой

Поклонники исполнительницы Кристины Орбакайте перепутали ее с Аллой Борисовной Пугачевой. Пользователи Сети утверждают, что 47-летняя певица стала копией своей звездной матери.

Поклонники перепутали Орбакайте с Пугачевой

Кроме внешнего сходства между Кристиной Орбакайте и Аллой Борисовной Пугачевой, пользователи Сети уверены, что они схожи и характерами – 47-летняя певица такая же сильная и независимая. Орбакайте воспитывает троих детей сыновей Дениса и Никиту и дочь Клавдию. Четыре года назад сталь мамой решила и Алла Борисовна и сейчас 69-летняя Примадонна вместе с супругом Максимом Галкиным занимается воспитанием близнецов Гарри и Елизаветы.

Кристина решила кем хочет быть еще в раннем детстве, когда ездила на гастроли вместе с Пугачевой. В юные годы Орбакайте играла в театре и снималась в фильмах, а свою карьеру смогла построить без чьего-либо пособничества. Алла Борисовна наблюдала за развитием дочери и её успехами, а влиять на карьеру своей известностью даже не собиралась.

Поклонники перепутали Орбакайте с Пугачевой

В Сети фанаты Орбакайте говорят о том, что певица очень похожа на Пугачеву и только хорошеет, недавно Кристину на фото даже перепутали со звездной матерью. Некоторые даже отмечают, что Кристина выглядит как ровесница для своего старшего сына.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Валентина Макушина Сегодня, 10:45
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