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Анастасия Кожевникова показала поклонникам фото в свадебном платье

Певица уже обрадовала поклонников сообщением о грядущих переменах в личной жизни. Сейчас Анастасия Кожевникова показала им фото в свадебном платье, опубликовав его в Instagram.

Солистка “ВИА Гры” лаконично отметила, что уже скоро наступит этот день, а подписчики стали восхищаться ее нарядом. Они отметили, что платье отлично подчеркивает прекрасную фигуру Анастасии Кожевниковой и выглядит элегантно, несмотря на глубокое декольте. Исполнительница пока не озвучивает имя избранника, что также касается ее планов на будущее.

Анастасия Кожевникова показала поклонникам фото в свадебном платье


Пользователи сетей позитивно оценили сюжет, но их интересует мужчина, покоривший сердце артистки. Они пожелали звезде счастья и с нетерпением ждут новые снимки, где смогут увидеть лица пары.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:30
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