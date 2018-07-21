Анастасия Кожевникова показала поклонникам фото в свадебном платье

Солистка “ВИА Гры” лаконично отметила, что уже скоро наступит этот день, а подписчики стали восхищаться ее нарядом. Они отметили, что платье отлично подчеркивает прекрасную фигуру Анастасии Кожевниковой и выглядит элегантно, несмотря на глубокое декольте. Исполнительница пока не озвучивает имя избранника, что также касается ее планов на будущее.Пользователи сетей позитивно оценили сюжет, но их интересует мужчина, покоривший сердце артистки. Они пожелали звезде счастья и с нетерпением ждут новые снимки, где смогут увидеть лица пары.